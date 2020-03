강경화 장관, WEF 화상회의서 '코로나19' 韓대응상황 발표

외교부 당국자는 "오스트리아 쿠르츠 총리는 비교적 초기 단계에 있는 오스트리아의 현황을 설명했다"면서 "WHO 사무총장 및 감염병혁신연합(CEPI) 회장이 한국이 여타 국가들에게 모범 사례를 보여주고 있다고 언급했다"고 설명했다.

WHO 사무총장·CEPI 회장 "한국이 여타 국가들에게 모범 사례"