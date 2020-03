홍혜걸 "韓 코로나 진단키트 엉터리라고 한 적 없어…사실관계 확인하자는 것"

그러면서 "중요한 건 'not adequate' 영상은 혈청검사가 아닌 분자검사로 판단된다는 것"이라며 "행여 나의 편견이 개입된 건 아닌지 다른 전문가에게도 물었으나 '혈청검사 가지고 FDA가 부적합하다고 말하는 건 이상하다'는 나와 같은 생각이었다. 혈청검사는 지금이나 과거나 한국도, 미국도 허가대상이 아니라고 말한다. 수입업자가 그런 것을 수입해와서 미국에서 허가를 받으려 하진 않았을 것이란 설명이다"고 덧붙였다.

그는 "어떤 분들은 내가 혈청검사와 분자검사를 구별하지 못했다고 하는데, 어이없다. 내가 그 정도도 구분하지 못하고 의학기자를 할까 싶다"면서 "문제의 두 영상 중 하나는 'not adequate' 영상이고, 하나는 공화당 의원이 혈청검사에 대한 언급이 있는 영상이라 사람들이 그 의원이 무식해서 혈청검사를 가지고 엉뚱한 질문을 했다고 오해할 수 있다"고 했다.

홍 대표는 지난 15일 자신의 페이스북을 통해 "우리나라 코로나 진단법이 미 FDA에서 'not adequate(적절하지 않다)' 판정을 받았다는 미국 의회 청문회 포스팅을 해 내가 '가짜뉴스 생산자'라는 비난이 일고 있다"며 "나는 한 번도 우리 키트가 엉터리라고 말하지 않았다"고 입장을 밝혔다.