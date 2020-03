'끼리끼리' 늘끼리 장성규, 이수혁에게 "피부가 예술이다"... 흥끼리 복싱에서 캠핑까지(종합)

8일 오후 MBC '끼리끼리'에서는 지난 회에 이어 '끼리의 하루'를 즐기는 늘끼리와 흥끼리 멤버들이 방송됐다. 흥끼리는 교진과 함께 세차장에 가서 8천원에 세차하는 법을 배우고 그 속도에 감탄했다. 처음에 교진의 말을 들은 멤버들은 반신반의했으나, 빠르게 세차를 마친 교진을 보고 하승진은 "Two Thumbs Up"이라며 추켜세웠다.

