[골프토픽] 델매치 "예정대로"…"SXSW는 코로나19로 취소"

스티브 애들러 오스틴 시장이 최근 미국 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 우려해 13일 개막 예정이던 북미 최대 규모 콘텐츠 축제 '사우스바이사우스웨스트'(SXSWㆍSouth by Southwest)를 취소했다는 게 흥미롭다. 34년 만에 처음이다. PGA투어는 "미국 질병통제센터(CDC)와 세계보건기구(WHO)의 정보를 계속 주시하고 있다"며 "손세정제를 코스 곳곳에 비치하는 등 다양한 조치를 마련하고 있다"고 덧붙였다.

