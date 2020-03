오스카 작품상 '킹스 스피치'를 연극으로…'연극열전8' 라인업 공개

세 번째 작품 '네이처 오브 포겟팅(THE NATURE OF FORGETTING)'은 지난해 초 '연극열전7' 네 번째 작품이자 우란문화재단 기획 공연으로 국내에 소개됐던 '네이처 오브 포겟팅'의 라이선스 초연작으로 주요 오리지널 창작진과 한국 배우 및 연주자의 협업으로 공연된다. 지난해 초청공연 당시 전석 매진을 기록하며 화제를 모았다. 기억이 사라지는 순간에도 영원히 남는 무언가를 찾아가는 아름다운 여정을 2인조 라이브 밴드의 풍성한 선율과 역동적인 몸의 언어로 그린 작품이다. 한국 배우와 연주자에 의해 공연되는 만큼 국내 관객들에게 정서적으로 한걸음 더 가까이 다가갈 예정이다.

