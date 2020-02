잔나비 최정훈, 억울함 벗었다…허위사실 유포자 벌금형

한편 잔나비는 지난 2014년 디지털 싱글 '로켓트'로 데뷔했다. 이후 '주저하는 연인들을 위해' '사랑하긴 했었나요 스쳐가는 인연이었나요 짧지 않은 우리 함께 했던 시간들이 자꾸 내마음을 가둬두네' 'SHE' ''나의 기쁨 나의 노래' 등 곡들이 입소문을 타면서 인기를 얻었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.