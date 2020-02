[클릭 e종목]"셀트리온, 2020년 고성장 기대…주가도 합리적 접근 가능해진 구간"

선 연구원은 "셀트리온헬스케어는 2020년 신제품 3개 출시효과(미국시장에서의 트룩시마와 허쥬마, 유럽시장에서의 램시마 SC)로 인해 전년대비 큰 폭의 성장세를 보일 수 있을 것이라는 기대감이 점차 각종 지표를 통해 현실화되고 있다"고 말했다. 이어 "현재 셀트리온의 주가는 12개월 선행 주가수익비율(12MF PER) 40~50배로 과거와는 달리 매우 합리적인 구간 안에서 움직인다"며 "셀트리온은 이제 예측 가능한 합리적인 회사로 변모하고 있는 중"이라고 강조했다.

