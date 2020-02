'갤럭시Z 플립 톰브라운' 가격 297만원…21일부터 판매

삼성전자와 톰브라운은 12일(현지시간) 뉴욕 패션위크에서 독특한 구성의 '갤럭시 Z플립 톰브라운 에디션' 공개 행사를 진행했다. 공개 행사는 'I am ready now(나는 이제 준비가 되었어)'라는 주제로 17명의 모델이 '갤럭시 Z 플립 톰브라운 에디션'을 활용한 합동 퍼포먼스로 꾸며졌다.

