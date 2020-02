'K리그 복귀 무산' 기성용 "거짓말로 상처준다면, 진실로 되갚겠다"

기성용이 인스타그램 스토리에 영어로 올린 문구/사진=기성용 인스타그램 캡처

[아시아경제 김성열 인턴기자] 올 시즌 K리그 복귀가 무산된 기성용이 의미심장한 문구를 남겼다.

기성용은 11일 자신의 인스타그램 스토리에 영어로 "거짓말로 내게 상처를 준다면, 나는 네게 진실로 상처를 주겠다(Hurt me with a lie and I can hurt you with the truth)"라는 문구를 게재했다.

이어 "나를 가지고 놀지 마라. 내가 똑같이 하면 너도 좋아하지 않을 것이다(stop playing with me u ain't gonna like when I play back)"라고 적었다.

앞서 이날 기성용의 에이전트 'C2글로벌'은 보도자료를 내고, 기성용의 K리그 복귀가 무산됐다고 밝혔다. 팬들은 기성용이 인스타그램에 글을 게재한 것도 이와 연관된 것으로 추측하고 있다.

에이전트 측은 "기성용 선수가 올 시즌 K리그로 복귀하는 일은 매우 특별한 변수가 발생하지 않는 한 없을 것"이라며 "현재 선수의 의사에 따라 국외 리그 다수의 구단과 협상을 진행 중"이라고 전했다.

이어 보도자료를 발표한 이유에 대해 "기성용 선수는 FC서울과 전북 현대 양 구단에 2020년 2월10일 부로 협상 종료를 고지했다"며 "선의로 타진했던 K리그 복귀가 양 구단을 비롯한 K리그 전체에 혼란을 줄 수 있는 사태로 번지고 있다는 상황 인식에 따른 것"이라고 설명했다.

기성용은 지난달 뉴캐슬 유나이티드와 계약을 해지한 뒤 자유계약선수(FA) 신분으로 새로운 팀을 찾았다. 이에 기존 소속팀이었던 FC서울 복귀가 가장 먼저 거론됐지만, 연봉 협상 과정에서의 의견 차이를 좁히지 못한 것으로 알려졌다.

이어 기성용은 전북 현대 입단을 타진했다. 그러나 기성용이 K리그 타 구단으로 복귀할 경우 서울에 위약금을 내야 한다는 계약 조항으로 인해 무산됐다.

김성열 인턴기자 kary0330@asiae.co.kr





