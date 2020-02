WHO, 신종 코로나 대응 위한 글로벌 포럼 개최

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "우리에게는 감염을 막을 백신이나 증명된 치료법이 없다"며 "신종 코로나 치료를 위해서는 바이러스의 근원지와 전파 경로, 전염 기간, 중증 환자를 위한 최선의 관리법 등 알아야 할 과제가 많다"고 말했다. 이어 WHO는 보건 제품에 대한 공평한 접근을 위해 노력하고 있으며 공평한 접근이 모든 연구·개발 노력의 한 부분이 될 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

스위스 제네바 WHO 본부에서 이틀 일정으로 개막한 '글로벌 연구 및 혁신 포럼'에는 400여 명의 전문가와 과학자, 보건 당국 관계자들이 참가했다. 신종 코로나 영향을 최소화하기 위한 정보 파악 및 백신·의약품 생산을 위한 연구 우선순위 선정 등이 목표다.