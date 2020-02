여수시, 도시민 친환경 가족 텃밭 ‘선착순 모집’

신청은 오는 13일 오전 9시부터 여수시 홈페이지 OK 통합예약 포털(http://ok.yeosu.go.kr/)에서 예약할 수 있으며, 선착순 모집이 완료되면 신청이 마감된다.

선착순 200가족…오는 13일부터 시 홈페이지 OK 통합예약 포털에서 신청