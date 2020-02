코레일 '유라시아 고속철도' 세계 3대 디자인 어워드 '최고상'

iF 디자인 어워드는 1953년 독일 하노버의 인터내셔널 포럼 주관으로 시작한 세계 최대 디자인 경연 대회다. 독일의 '레드닷', 미국의 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

한국철도는 10일 "국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2020'에서 유라시아 고속열차로 컨셉디자인 부문 금상을, 승차권 자동발매기로 제품디자인 부문 본상을 수상했다"고 밝혔다.