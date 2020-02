세븐틴, 2·3월 월드투어 공연 취소 "신종 코로나 피해 확산 방지"

그룹 세븐틴 / 사진=플레디스

[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 세븐틴이 신종 코로나바이러스 감염증 확산 우려로 인해 월드투어 공연을 전격 취소했다.

세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 9일 공식 홈페이지를 통해 공지를 게재하며 "현재 신종 코로나바이러스가 전세계적으로 확산되고 있는 심각한 상황으로 인해, 아티스트와 팬 분들의 건강과 안전을 위해 2월과 3월에 진행될 세븐틴 월드투어는 취소됐다"고 밝혔다.

이어 "아티스트와 관객, 스태프들의 건강과 안전을 최우선으로 고려하여 추가적 피해 확산을 방지하기 위한 것"이라며 "세븐틴 월드투어를 부득이하게 취소하게 됐다"고 덧붙였다.

그러면서 "티켓 환불과 관련된 자세한 절차는 주관사 SNS를 통해 확인해주시길 바란다"며 "기다려주신 팬 여러분들께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 전했다.

앞서 세븐틴은 올해 초부터 미국, 멕시코 등 북미 국가 주요 도시들을 돌며 월드 투어를 진행해 왔다.

다음은 플레디스 엔터테인먼트 공식입장 전문

안녕하세요.

플레디스 엔터테인먼트입니다.

현재 신종 코로나 바이러스가 전세계적으로 확산되고 있는 심각한 상황으로 인해, 아티스트와 팬 분들의 건강과 안전을 위해 2월과 3월에 진행될 세븐틴 월드투어가 취소되었음을 알려드립니다.

아티스트와 관객, 스태프들의 건강과 안전을 최우선으로 고려하여 추가적 피해 확산을 방지하기 위해 2월~3월 진행 예정이었던 하기의 세븐틴 월드투어를 부득이하게 취소하게 되었습니다.

2020/02/22 SEVENTEEN WORLD TOUR [ODE TO YOU] IN KUALA LUMPUR

2020/02/29 SEVENTEEN WORLD TOUR [ODE TO YOU] IN TAIPEI

2020/03/03 SEVENTEEN WORLD TOUR [ODE TO YOU] IN MADRID

2020/03/05 SEVENTEEN WORLD TOUR [ODE TO YOU] IN PARIS

2020/03/08 SEVENTEEN WORLD TOUR [ODE TO YOU] IN LONDON

2020/03/10 SEVENTEEN WORLD TOUR [ODE TO YOU] IN BERLIN

이에 따라 티켓 환불과 관련된 자세한 절차는 주관사 SNS를 통해 확인해주시길 바랍니다.

공연을 기다려주신 팬 여러분들께 깊은 사과의 말씀을 드리며, 팬들의 너른 양해 부탁드립니다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr





