아일랜드 총선, 단독과반 정당 없을듯...연립정권 불가피

8일(현지시간) 아이리시 타임스와 아일랜드 공영 RTE 방송, TG4 방송, 유니버시티 칼리지 더블린 등의 공동 의뢰로 진행된 출구조사에 의하면 리오 버라드커 총리가 이끄는 집권 통일아일랜드당(Fine Gale)은 22.4%를 득표할 것으로 전망됐다. 미홀 마틴 대표가 이끄는 공화당(Fianna Fail)은 22.2%, 신페인당은 22.3%를 얻을 것으로 예상됐다. 주요 3당에 이어 녹색당 7.9%, 노동당 4.6%, 사회민주당 3.4%, '이익에 앞선 연대(Solidarity People Before Profit)' 2.8%, 무소속 및 기타 14.5% 등으로 집계됐다. 오차 범위는 ±1.3%다.

