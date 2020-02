'김건모 폭행사건' 제3의 인물 등장 "당시 합의했다"

C 씨에 따르면 업소 측은 A 씨와 김건모의 합의를 중재했다. 당시 11집 앨범 발매를 앞두고 있던 김건모의 소속사는 그 제안을 받아들였으며, 합의금을 건넨 것으로 알려졌다. C 씨는 "A 씨가 김건모에게 돈을 받고 그 돈으로 B 씨에게 다시 합의금을 줬다"라고 말했다.

C 씨는 또한 "김건모가 들어왔을 때는 B 씨가 기절해 있고, A 씨는 계속 흥분해 내가 막고 있는 상황이었다"라며 "김건모도 몸싸움에 휘말렸다. 김건모도 때리긴 때렸을 거다. (그러나) 피는 전혀 안 났던 것으로 기억한다"라고 주장했다.

C 씨는 "방에 들어갔더니 B 씨가 머리에서 피를 흘리고 있었다. 말리려니까 A 씨가 흥분해서 더 날뛰었다"라면서 "비명소리가 나니까 김건모가 '무슨 일이야' 하면서 뛰어 들어온 것"이라고 전했다.

이어 B 씨는 "(A 씨가) 빈방으로 부르기에 갔더니 탁자에 살짝 걸터앉자마자 배를 발로 찼다"라며 "그때부터 반항할 새도 없이 주먹질이 시작됐다. 급기야 옆에 있던 재떨이를 휘둘러 내 머리를 때렸고, 나는 거의 정신을 잃었다. 다투는 소리를 듣고 달려온 게 C 씨였다"라고 설명했다.

5일 SBS funE는 "김건모 폭행 사건에 직접 연관된 나머지 2명의 이야기를 확인했다"라며 유흥업소 종업원 B 씨와 해당 업소 부장 C 씨의 인터뷰 내용을 보도했다. C 씨는 A 씨의 증언에서는 전혀 언급된 적 없는 인물이다.