[요즘사람]영국의 적기조례와 한국 국회

적기조례는 단어가 가진 의미처럼 '붉은 깃발법'이라고도 합니다. 정식 명칭은 'The Locomotives on Highways Act'. 줄여서 'Locomotive Act'라고도 하는데 3번에 걸쳐 개정됐고, 적기조례라는 명칭이 사용된 것은 1865년의 2차 개정 때부터입니다.

