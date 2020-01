[아시아경제 금보령 기자] 에스엔유 에스엔유 080000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,990 전일대비 80 등락률 +2.75% 거래량 260,642 전일가 2,910 2020.01.17 14:07 장중(20분지연) close 는 'KunShan Fantaview Electronic Technology Co., Ltd.'와 104억602만4000원 규모의 증착장비 수주 계약을 체결했다고 17일 공시했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.