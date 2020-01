휘트니 휴스턴, 록앤롤 명예의 전당 입성

휴스턴의 입회는 그가 남긴 음악적 유산이 높게 평가받고 있음을 보여준다. 19세에 음반사와 계약하고 가수 활동을 시작한 휘트니 휴스턴은 첫 앨범부터 세계적 히트를 기록하며 2억장 넘는 음반을 판매했다. 빌보드 차트에서 7곡 연속 싱글차트 1위를 기록한 유일한 여성 아티스트이며 그래미상을 6차례나 수상했다. 대표곡은 영화 보디가드의 주제곡 'I will always love you'가 있다.

