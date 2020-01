해외학술지에 '韓 최저임금 인상 부정적 효과' 논문

이번 논문은 사회과학인용지표에 등재된 학술지(Journal of Policy Modeling)의 온라인 버전에 지난해 12월31일 실렸다. 최근 2년에 걸쳐 급격하게 인상된 최저임금이 우리나라의 전체 고용에 부정적 영향을 미친다는 것을 밝힌 논문이 해외학술지에 게재된 것은 이번이 처음이라는 게 연구원 측 설명이다.

