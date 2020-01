[양낙규의 Defence Club]북도발 땐 전면전 시나리오 … 실현 가능성은

선제공격 전후에는 미 공군의 RC-135계열 3종 세트가 출동한다. 적의 신호정보뿐만 아니라 전자정보와 통신정보를 통해 적의 위치, 의도, 위협적 활동을 미리 파악한다. RC-135계열 3종 세트는 최고의 정찰자산으로 평가되는 RC-135W 리벳조인트(Rivet Joint), RC-135U 컴뱃센트(Combat Sent), RC-135S 코브라볼(Cobra Ball)이다.

전면전 초기에는 선제타격이 이뤄진다. 한미는 그동안 평양의 영변 핵시설과 주요 지휘부 시설, 북한 전역에 있는 주요 미사일 기지만을 골라내 '족집게식'으로 타격하는 연습을 집중적으로 실시해왔다. 합동요격지점(JDPI)은 700개다. 이라크전에서 선보였던 이른바 '충격과 공포(Shock and Awe)' 작전이다.

[아시아경제 양낙규 기자] 내년도 북ㆍ미관계는 '화염과 분노(fire and fury)' 국면으로 회귀할 것인가. 북한이 미국의 대화 요구에 응하지 않고 강경한 행보에 나서자 미국은 군사적 대응도 마다하지 않겠다는 분위기다. 2017년 당시 '화염과 분노' 국면에서 검토됐던 '코피 전략(Bloody Nose)'카드를 다시 꺼낼 수 있다는 의미다. 물론 코피전략이 현실화되기란 쉽지 않다. 정부 관계자는 "한미는 그동안 여러가지 전시상황을 고려한 작전을 수립하고 훈련해 온 것은 맞지만 전쟁은 쉽지 않을 것"이라며 "정치적인 요인 등 여러가지 사안을 고려해야 한다"고 말했다.[편집자 주]