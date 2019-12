이주호 KDI국제정책대학원 교수의 ‘인재대국’, 베트남 교육과학기술정책 길라잡이로

베트남 당 간부들의 교육기관인 호치민국가정치아카데미(Ho Chi Minh National Academy of Politics)와 세계은행은 이 교수의 ‘인재대국’을 공동으로 번역ㆍ출판하여 베트남의 주요 공무원들에게 5천부를 배포할 예정이라 전했다. 러시아와 중국 이외 호치민국가정치아카데미에서 외국도서를 번역ㆍ배포한 사례는 이 교수가 편집한 ‘인재대국’이 처음이라는 점에서 큰 의미를 가진다.

