[공시+]이에스에이, 300억원 규모 유상증자 결정…"해외 시장 공략 속도낸다"

최근 이에스에이는 로맨스 전문레이블인 '스튜디오 그린라이트'를 통해 급성장 중인 OTT(온라인 동영상 서비스·Over The Top) 시장을 공략하기 위한 과감한 투자 및 콘텐츠 경쟁력 강화에 나섰다.

[아시아경제 유현석 기자] 이에스에이 이에스에이 052190 | 코스닥 증권정보 현재가 4,405 전일대비 275 등락률 -5.88% 거래량 1,598,418 전일가 4,680 2019.11.12 10:01 장중(20분지연) close 는 전날 공시를 통해 운영자금 및 타법인 증권 취득 자금 마련을 위해 300억원 가량을 유상증자키로 결정했다고 12일 밝혔다. 779만2206주의 신주를 발행할 예정이며, 증자 대상은 마스크 엔터테인먼트 앤 프로덕션(MASK ENTERTAINMENT AND PRODUCTIONS CO. LTD.)과 드레슬러 피티이(DREXLER PTE LTD)에 50%씩이다.