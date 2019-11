블룸버그, 미국 대선 레이스 합류…트럼프 "실패할 것"

뉴욕 시장 재임 당시 도입한 '신체 불심검문(Stop and Frisk) 강화'나 '탄산음료 판매 제한' 등 정책도 도마 위에 오를 전망이다. 경찰이 거리에서 임의로 시민들의 몸을 수색할 수 있게 한 이 제도는 결국 흑인 남성만 검문받게 된다며 인종 차별적이라는 비판을 받았다. 흑인 유권자들은 민주당에서 중요한 유권자 집단이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.