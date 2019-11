[아시아경제 금보령 기자] 힘스 힘스 238490 | 코스닥 증권정보 현재가 24,000 전일대비 500 등락률 +2.13% 거래량 101,314 전일가 23,500 2019.11.04 15:30 장마감 close 는 중국 'WUHAN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD'와 165억7992만원 규모의 OLED 디스플레이 공정 장비 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.