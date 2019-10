애플의 '에어팟 프로' 밀어주기…팀쿡 CEO까지 나섰다

제품은 에어팟 프로, 무선 충전 케이스, 실리콘 이어 팁, 라이트닝 USB C 케이블, 설명서로 구성된다.

에어팟 프로 공개 직후 트위터 프로필 사진 변경 미 IT 매체 "기존 사진에 에어팟 프로 합성한 듯" 애플의 핵심인 스마트폰 시장 저물자 웨어러블 강화 "고가의 이어폰이라 수익성 향상에도 한몫 할 것"