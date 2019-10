[르포] 아이폰11 출시…1등 구매자 "비싸다고요? 오래 쓰잖아요"

아이폰11 시리즈를 '빨리 써보고싶다'는 마음 하나로 새벽부터 줄서기를 마다하지 않은 소비자들은 송군뿐만이 아니었다. 애플코리아에 따르면 오전 8시 기준 60여명이 애플스토어 앞에 진을 쳤다. 여섯번째 대기자인 우준하(21) 씨는 애플워치5를 사기 위해 왔다. IT 회사에 다니는 우씨는 아이폰은 물론 아이패드, 맥까지 사용 중인 자타공인 애플 마니아다. 그는 "애플 스토어 앞에 줄 서보는 게 꿈이었다"며 "전체 기기 간 매끄럽게 연동되는 것이 애플의 가장 큰 장점"이라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.