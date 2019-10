광주시, 미래형 스마트그리드 공모사업 선정

전기차(EV)용 배터리를 재활용한 모듈형 올인원 타이프(All In One Type) 이동형 에너지저장시스템(ESS)을 제작해 특정시점 전력사용량 편차가 큰 중소건물들 예식장, 교회 등 120개 사이트)을 최적의 패턴으로 이동하면서 에너지저장시스템(ESS) 충·방전을 통해 고객의 전력요금을 절감한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.