정혜영, 책 '정혜영의 식탁' 셀프 홍보…션 "책 나온 거 축하해"

배우 정혜영/사진=정혜영 인스타그램 캡처

[아시아경제 허미담 인턴기자] 배우 정혜영이 저서 '정혜영의 식탁' 발간 소식을 전했다.

17일 정혜영은 자신의 인스타그램에 "드디어 오늘 '정혜영의 식탁' 제 손에게로 왔어요. 여러분~많은 사랑 주셔서 감사드려요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 정혜영은 자신이 직접 쓴 책인 '정혜영의 식탁'을 들고 환하게 미소짓고 있다.

정혜영의 남편 션 또한 자신의 인스타그램에 "I will do everything to keep that smile on your face. 혜영아 책 나온 거 축하해"라며 책 출간을 축하했다.

이를 본 네티즌들은 "서점가서 꼭 찾아볼게요. 축하해요", "주문하고 기다리는 중이에요. 혜영 씨 변함없이 예쁘고 멋진 삶 보기 좋아요", "재능을 나눠주셔서 감사해요" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 션 정혜영 부부는 지난 2004년 10월 결혼해 슬하에 4남매를 두고 있다.

허미담 인턴기자 damdam@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>