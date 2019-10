동신대 ‘재학생 적응·취업 도움’ 프로그램 다채

동신대학교 대학일자리센터(센터장 오성록 학생취업지원처장)는 전과생과 편입생에게 학과 적응과 전공에 대한 이해 등을 돕기 위해 멘토링·진로 집단 프로그램 ‘팔로우 위드 프렌드(Flow with Friend)’를 운영한다고 11일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.