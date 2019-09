SK이노베이션, 페루 광구 매각…신규투자재원 확보

SK이노베이션은 27일 이사회를 열고 페루 소재 88, 56광구 등 2개 광구 지분을 매각하는 안건을 의결했다고 밝혔다. 보유 지분 전량인 총 17.6%를 플러스페트롤사에 매각하는 PSA(Purchase and Sale Agreement )를 체결할 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.