건설株, 해외수주 하반기엔 회복될까?

당장 하반기 기대할만한 프로젝트로는 사우디 아람코가 발주하는 가스 공사인 우나이자(Unayzah)와 자푸라(Jafurah)가 있다. 두 공사 모두 10월 상업입찰을 거쳐 빠르면 연내 수주가 기대되며 현대건설, 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 15,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,350 2019.08.25 08:29 장시작전(20분지연) close , GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 31,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,150 2019.08.25 08:29 장시작전(20분지연) close 이 입찰에 참여한다. 아랍에미레이트(UAE)의 가스 프로젝트인 하일 및 가샤(Hail and Ghasha)도 4분기 중 상업입찰이 예정돼 있으며 총 40억 달러 규모의 카타르 노스 필드 LNG는 현대건설이 글로벌 설계·조달·시공(EPC)사와의 협력을 통해 수주를 도모하고 있다. 중동 지역 외 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 224,000 2019.08.25 08:29 장시작전(20분지연) close 이 발주하는 인도네시아 타이탄 NCC(3개 패키지, 총 4조원)도 10월 중 상업입찰이 이뤄진다.

