[전문]문 대통령 "남북이 분단으로 겪는 구조적 폭력, 평화적으로 해결하는 게 중요"

[오슬로=아시아경제 황진영 기자] 노르웨이를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 12일(현지 시간) "남북한 주민들이 분단으로 인해 겪는 구조적 폭력을 평화적으로 해결하는 것이 중요하다"며 "저는 이것을 ‘국민을 위한 평화(Peace for people)’로 부르고 싶다"고 밝혔다.