[LG·SK 배터리 소송]韓 치킨게임에 뒤에서 웃는 中

◆'SK vs LG' 배터리 사업 물고 물리는 치킨게임 = LG화학이 기술 소송을 건 것은 2차전지 부문에서의 SK이노베이션 거센 추격에 위기감을 느끼고 있기 때문이라는 분석이 나온다. LG화학이 전직한 자사 직원을 상대로 전직금지 처분 소송을 진행한 적은 있지만, 경쟁사를 상대로 영업비밀 침해 소송에 돌입한건 이번이 처음이다.

