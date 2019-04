스티브 잡스도 잘못 예측한 음원시장서 6조 매출 올리는 스웨덴 청년

스포티파이의 슬로건은 '모두를 위한 음악(Music for everyone)'이다. 다니엘 에크의 창업 정신을 엿볼 수 있는 슬로건이다. 다니엘 에크가 스포티파이를 창업할 당시 음악 시장은 불법 다운로드와의 전쟁이 한창이었다. LP, CD 등이 mp3로 대체되면서 적은 비용으로 음원 다운로드가 가능해졌고, 불법 다운로드 파일이 온라인상에 공유됐다. 창작자들은 절망했고, 이는 곧 음악 시장의 전반적 침체라는 결과를 가져왔다. 저장 공간도 문제였다. 다운로드를 받을 때마다 줄어드는 저장 공간을 타개할 방법을 찾아야 했다.

글로벌 IT 공룡들도 스포티파이에 도전장을 내밀었다. 애플은 '애플뮤직'을 출시했고, 구글은 '유튜브 프리미엄(구 레드)'을, 아마존도 '아마존 뮤직'을 잇따라 출시했다. 하지만 스포티파이의 독주를 막기엔 역부족이라는 평가가 이어지고 있다. 실제로 스포티파이의 월간사용자(Monthly Active User)는 2억7000만 명에 이르고, 이중 유료 가입자는 9600만 명이다. 스포티파이를 추격 중인 업계 2위 애플뮤직의 가입자는 5600만 명 수준에 머무르고 있다. 이마저도 전 세계 110여 개국에 진출해 있고, 약 9억 명 아이폰 사용자들의 스마트폰에 애플뮤직 어플이 미리 탑재됐다는 점과 3개월 무료 사용이 가능한 신입 가입자가 유치된 덕이다.