[아시아경제 구은모 기자] 웰크론강원 웰크론강원 114190 | 코스닥 현재가 2,685 전일대비 50 등락률 -1.83% 거래량 94,807 전일가 2,735 2019.04.26 13:42장중(20분지연) close 은 완화화학그룹(Wanhua Chemical US Operations LLC)과 82억2677만원원 규모의 스팀 보일러 패키지 2기의 공급 계약을 체결했다고 26일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 9.58% 규모이며, 계약기간은 내년 7월 27일까지다.

