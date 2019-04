[클릭 e종목]“스마트팩토리 고성장…에스엠코어·알에스오토 수혜”

이어 "올해부터 반도체, 디스플레이 등 IT 산업의 대규모 자동화 설비 투자가 이어진다"며 "삼성전자는 올해부터 3년간 155조원 가량을 반도체와 디스플레이에 투자한다"고 덧붙였다. 아울러 "SK그룹은 앞으로 10년간 157조원 규모의 투자를 계획하고 있다"며 "LG그룹은 2020년까지 OLED를 중심으로 약 12조원의 신규투자를 진행할 예정"이라고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.