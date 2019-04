하현회 "5G 지적 겸허히 수용…품질에 전사적 역량 쏟아야"

한편 지난해 LG유플러스는 5G 상용화를 앞두고 품질안전보안 관리위원회를 신설하고, CEO 주관으로 매월 회의를 열어 네트워크, 서비스, 단말, IT 인프라 품질과 전사 통신 보안 상태를 면밀히 점검하고 있다. 이번 품질안전보안 관리위원회의에서는 5G 체감 품질이 고객 기대 수준에 미치지 못하고 있다는 사실을 깊이 인식하고 미비점이 조속히 개선될 수 있도록 전사적 역량을 집중해야 한다는데 의견이 모아졌다.

