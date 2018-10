'식품 트렌트가 한자리에' 24~27일 대한민국식품대전 개최

[아시아경제 최일권 기자] 농림축산식품부는 한국농수산식품유통공사(aT)와 함께 오는 24~27일 서울 양재동 aT센터에서 '2018 대한민국식품대전'을 개최한다.올해 10회째를 맞이한 이번 행사는 '참 맛있는 내:일(Taste Your Tomorrow)‘란 슬로건으로, 스타트업을 포함한 170여 기업들이 참여한다.참가기업은 식품 트렌드별로 천연식품과 발효식품, 건강식품, 디저트·음료, 간편식품 등 총 7개 주제에 맞춰 배치해 소비자들이 기호에 따라 관람할 수 있도록 했다.식품기업의 국내외 판로활성화를 위한 바이어 상담회도 열린다. 24일에는 해외 25개국 100여명의 해외바이어를 초청해 참가기업과 수출상담회를 개최하며, 25일부터 27일에는 국내 백화점·홈쇼핑·온라인 쇼핑몰 등 구매담당자 150여 명과 참가 기업 간 국내바이어 상담회도 실시한다.식품산업 관련 컨퍼런스도 개최된다. 25일에는 100세 시대 글로벌 식품개발전략, 특수의료용도 식품의 현황 및 나아갈 방향, HMR 상품개발 전략, 이커머스를 통한 농식품 국내시장 진출전략 등을 주제로 컨퍼런스가 개최되며 26일에는 ‘쿠캣’, ‘식신’ 등 푸드테크 기업인이 강연하는 푸드테크 트렌드 세미나, 고성장 블루오션 식품소재 개발 및 상품화전략 등이 논의된다.미래 식품산업을 이끌어갈 차세대 주역인 대학생들의 식품·외식산업 논문발표대회도 개최된다.이날 개막식에서 이개호 농식품부 장관은 격려사를 통해 "식품산업은 농업과 밀접한 관계가 있는 중요한 산업으로 미래 성장산업으로 적극 육성하고, 청년들이 식품산업에 진출할 수 있도록 지원하겠다”고 밝힐 계획이다.

