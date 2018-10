트럼프, 北 문제해결 속도조절 재확인…"서두르지 마라"

[아시아경제 국제부 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 북미 비핵화 협상 시한과 관련해 시간 게임을 하지 않겠다는 입장을 재확인했다.11ㆍ6 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 네바다주 엘코에서 열린 정치유세에서 북한 문제와 관련해 "서두르지 말아라(Take your time). 잘 될 것이다"라고 말했다.그는 트럼프 행정부의 업적을 언급하는 과정에서 "(과거)우리는 북한과 전쟁을 치르려고 했었다. (하지만 현재)미사일 발사도 없고 인질들도 돌아왔다"며 "(북한 문제는) 잘 될것이다"라고 덧붙였다.서두르지 않고 성과 도출에 집중하겠다는 입장을 다시 한번 강조한 셈이다. 트럼프 대통령은 유엔총회 기간인 지난달 26일에도 북미 비핵화 협상 시한과 관련해 "시간 게임을 하지 않겠다. 2년이 걸리든, 3년이 걸리든, 혹은 5개월이 걸리든 문제가 되지 않는다"고 발언한 바 있다.트럼프 대통령의 이번 발언은 2차 북미정상회담이 연내를 넘길 수도 있다는 행정부 관계자의 언급 이후에 나와 정상회담이 내년 초에 잡힐 가능성이 있다는 추측에 힘을 실어주고 있다.한편 트럼프 대통령은 이날 정치유세에서 기자들과 만나 러시아와 체결했던 중거리 핵전력 조약(INF)의 파기도 공식화했다. 트럼프 대통령은이완 관련해 뉴욕타임스(NYT)는

