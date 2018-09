김혜수, '플라스틱 줄이기 캠페인' 첫 주자…정우성·한지민 지목

배우 김혜수가 SBS 소셜미디어 비디오머그의 일회용 플라스틱 줄이기 캠페인 'NO 플라스틱 챌린지' 첫 주자로 나섰다.25일 김혜수는 SBS 소셜미디어 '비디오머그'와 '8뉴스'에서 공개된 ‘NO 플라스틱 챌린지’ 첫 편을 통해 플라스틱 사용을 줄이려는 사회적 움직임에 적극 동참 의사를 밝혔다.김혜수는 인터뷰에서 평소 실제 사용하는 텀블러를 가져와 직접 음료를 주문하고 촬영 중 쉬는 시간에도 해수면 상승과 과대 포장을 걱정하는 등 환경 문제를 언급했다. 김혜수는 "촬영을 마치고 우연히 분장실 쓰레기통을 봤는데 하루 종일 사용한 생수병, 커피 용기들이 꽉 채울 정도로 많더라. 그 이후로 저희 팀은 개인 텀블러를 갖고 다니게 됐다"며 "어쩔 수 없이 일회용 컵을 사용해야 할 땐 자신의 이름을 써서 최소 하루에 일회용 컴 한개만 쓰려고 노력 한다"고 언급했다.이어 김혜수는 'NO 플라스틱 챌린지'를 이어갈 다음 주자로 배우 정우성과 한지민을 주목했다. 김혜수는 "항상 이런 쪽에 많은 관심을 두고 있는 것으로 알고 있다. 기회가 왔으니 함께 동참해달라"고 말했다.한편 소셜미디어 '비디오머그'는 지난 8월부터 '플라스틱으로부터 바다를 구하라' 등 플라스틱 쓰레기 실태를 돌아보고 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 방법을 찾는 'NO플라스틱' 시리즈 영상을 제작했다. '비디어머그'에서는 배우 김혜수 편을 시작으로 'NO플라스틱챌린지' 캠페인을 시작한다. 향후 자체 제작한 텀블러를 활용해 독자 참여형 콘텐츠도 공개할 예정이다.

