'소상공인 간편결제' 명칭 대국민 공모…최우수상 500만원

[아시아경제 김대섭 기자] 소상공인에 대한 결제수수료 0%대 시대가 내년부터 본격 시행된다. 올해 12월 시범사업과 내년 본격 시행을 앞두고 대국민 공모를 통해 소상공인 간편결제를 함축적으로 표현할 수 있는 새로운 명칭을 선정할 계획이다.26일 중소벤처기업부에 따르면 서울시와 함께 소상공인 간편결제 대국민 명칭을 공개 모집한다. 소상공인 간편결제 기본 원칙과 특성을 함축적으로 표현할 수 있는 명칭을 선정한다. 응모기간은 27일부터 다음 달 22일까지다. 소상공인시장진흥공단 홈페이지를 통해 인터넷 접수한다.응모작은 외부 전문평가단에 의한 심사와 대국민 선호도 조사를 거쳐 올해 10월 말까지 최종 확정할 예정이다. 최우수상에는 500만원의 시상금이 수여된다.소상공인 간편결제는 민간에서 추진하는 결제서비스다. 정부는 법ㆍ제도적 애로사항이나 불합리한 규제 등에 대한 해결방안 모색과 소득공제 등 간접적인 지원을 한다. 시범사업 지역은 서울시 등의 특정 구역을 지정해 운영할 계획이다.정부는 카드수수료 인하를 통해 소상공인의 경영부담을 줄이고자 노력하고 있지만 고착화된 카드 결제 문화로 인해 현장의 수수료 부담은 지속되고 있다. 이에 중기부는 결제수수료 부담의 근원적 해소를 위해 결제의 중간단계를 없애고 핀테크 기술을 활용한 간편결제 도입을 추진 중이다.그동안 간편결제 피칭대회를 통해 관련기술을 확인했다. 또 여러 사업자의 참여에 따른 비효율과 중복투자 해소를 위해 민관 합동 태스크포스(TF)를 통해 4대 기본원칙을 확립하고 기술ㆍ서비스 표준을 마련했다.▲소상공인에 대해 수수료 0%대 적용(공공성) ▲간편결제사업자, 은행 등 누구나 참여 가능한 오픈플랫폼(개방성) ▲새로운 기술ㆍ수단이 적용될 수 있도록 구현(수용성) ▲금융권 수준의 IT 보안 기술을 확보하고 자금세탁 방지(보안성)를 4대 기본 원칙으로 정했다.중기부 관계자는 "올해 말부터 결제수수료의 획기적 인하를 통해 실질적인 소상공인 경영부담 완화가 될 수 있도록 할 계획"이라며 "명칭 공모 참여를 통한 정부 정책의 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.

