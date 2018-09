Mnet 예능프로그램 ‘쇼미더머니777’에서 탈락한 마미손의 ‘소년점프’ 뮤직비디오가 화제를 모으고 있다.지난 14일 유튜브에 공개된 “[Official MV] MOMMY SON (마미손) - 소년점프 (feat. 배기성)”라는 제목의 뮤직비디오는 22일 기준 640만 뷰를 넘어서며 많은 이들의 호응을 얻고 있다.공개된 뮤직비디오 속 마미손은 핑크색 복면을 쓴 채 센스 있는 디스 랩을 선보여 눈길을 끈다.특히 자신을 탈락시킨 ‘쇼미더머니777’ 심사위원을 향해 “악당들아. 이 만화에서 주인공은 절대 죽지 않아. 계획대로 되고 있어. OK 계획대로 되고 있어”라는 가사를 덧붙여 궁금증을 자아냈다.한편, 21일 방송된 ‘쇼미더머니777’에서는 3년 만에 패자부활전이 열렸지만, 마미손은 패자부활전에 나타나지 않았다.네티즌들은 마미손의 목소리와 래핑 스타일을 두고 그의 정체가 래퍼 매드클라운일 것이라고 추측했지만, 매드클라운은 자신의 인스타그램에 극구 부인한 바 있다.

