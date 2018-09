미NFL '무릎꿇기' 시위 재개…트럼프 "시청률 10년래 최저수준"

미국프로풋볼(NFL) 선수들이 인종 차별에 항의하는 '무릎꿇기' 시위를 재개했다. 앞서 무릎꿇기 시위에 참가한 선수들을 "개자식들(sons of bitches)"이라고 비난했던 도널드 트럼프 미국 대통령은 즉각 NFL 시청률이 10년중 최저수준이라며 이들을 비꼬았다.

