가수 전소미가 JYP엔터테인먼트와 전속 계약을 해지했다고 밝힌 가운데 JYP엔터테인먼트의 차기 걸그룹 주요 멤버로 꼽힌 신류진이 네티즌의 이목을 끌고 있다.20일 JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 측은 공식사이트를 통해 “아티스트 소미와의 상의하에 전속 계약을 해지하는 것으로 합의했다”고 밝혔다.이어 JYP 측은 한 매체를 통해 “(차기 걸그룹은)잘 준비 중이다. JTBC ‘믹스나인’에서 1위를 한 신류진 등이 주요 멤버”라고 전했다.신류진은 ‘믹스나인’ 출연 당시 여성 연습생 중 1위를 차지했다. 양현석 대표 역시 신류진에 대해 “첫인상이 강렬했던 친구다. JYP에 있기 아깝다. 빼앗아 오고 싶을 정도”라고 극찬한 바 있다.‘믹스나인’에 앞서도 신류진은 그룹 방탄소년단 앨범 ‘LOVE YOURSELF’의 서막을 알린 ‘LOVE YOURSELF Highlight Reel’ 티저 영상에 출연했다. 당시 ‘배우 이연희, 남상미 닮은꼴’로 주목받기도 했다.

