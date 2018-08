‘효리네 민박’ 촬영지에서 ‘와썹맨 민박 in 제주도’ 촬영이 진행된다.JTBC 웹예능 ‘와썹맨’ 측은 3일 공식 유튜브 채널에 ‘와썹맨 민박 in 제주도’ 참가자 모집 공지를 게재했다.‘와썹맨’ 측에 따르면 오는 9월8일부터 9일까지 1박 2일 일정으로 제주도 소길리에 위치한 구 ‘효리네 민박’ 촬영지에서 촬영이 진행된다.앞서 JTBC 측은 JTBC ‘효리네 민박’의 배경이 됐던 가수 이효리-이상순 부부의 제주도 집을 매입했다.방송 이후 이효리-이상순의 집을 찾아가는 관광객 등으로 인해 사생활 침해가 이어지자 이상순이 자신의 SNS를 통해 문제를 제기했고, JTBC 측은 출연자 보호와 콘텐츠 브랜드 이미지 관리를 위해 집을 매입한 것으로 전해졌다.한편 ‘와썹맨’은 JTBC ‘사서고생’에서 파생된 스핀오프 프로그램으로 그룹 god 출신 박준형이 유명한 관광지를 찾아다니며 시청자와 직접 소통하는 내용을 그리고 있다.

