코트라, 케냐서 비즈니스 포럼…총 1400만弗 계약 성과

KOTRA는 우리 스타트업 해외 진출 활성화를 위해 찬다리아 인더스트리와 양해각서(MOU)를 체결했으며 서부발전은 케냐 지열발전사 소시안(Sosian)과 재생에너지 사업 개발을 위한 협력 MOU를 맺었다.

고 전했다.

[아시아경제 김혜원 기자] 코트라(KOTRA)는 20일(현지시간) 케냐 나이로비 켐핀스키 호텔에서 '한국-케냐 비즈니스 포럼 및 비즈니스 파트너십 상담회'를 열고 양국 기업 간 비즈니스 협력 기회를 가졌다고 22일 밝혔다.이날 행사에는 이낙연 국무총리와 조셉 무체루 케냐 정통부 장관이 참석했다.KOTRA와 MOU를 체결한 찬다리아의 다르샨 찬다리아 사장은 "IT 선진국으로 알려진 한국의 스타트업 혁신기술을 접할 수 있게 돼 기쁘며 이번 행사를 계기로 향후 양국 기업 간 협력이 더욱 돈독해 질 수 있기를 바란다"고 말했다.케냐는 핀테크를 비롯한 디지털 혁명이 활발하게 일어나는 아프리카 국가 중 하나로 '실리콘 사바나'의 발생지로 꼽힌다. 지난해 기준 전체 인구의 64%인 3000만명이 모바일 결제 시스템을 사용하고 있다. 이 플랫폼을 통해 연간 176억달러의 시장을 형성해 케냐 전체 국내총생산(GDP)의 22%를 차지했다.KT는 중소기업 닷의 시각장애인용 점자 스마트워치를 케냐 대형 통신사인 사파리콤을 통해 기증했으며 고려소각로는 의료용 소각로를 케냐 국립혈액센터에 기증하는 등 우리 기업의 사회공헌 활동 행사도 마련됐다.비즈니스 파트너십 상담회에는 국내 중소 IT 기업 10개를 포함한 23개사가 참가해 아프리카 현지 진출을 위해 케냐 측 60여개사와 G2B(정부-기업간 거래), B2B(기업-기업간 거래) 상담을 실시했다. 양국 기업들은 100여건의 비즈니스 상담을 통해 럭스로보(로봇 모듈)와 찬다리아 간 투자 협력 등 총 4건의 MOU 체결과 총 1400만달러 규모의 계약을 추진하는 성과를 거뒀다.윤원석 KOTRA 경제협력통상본부장은 "케냐 비전 2030의 4대 어젠다인 제조업 육성, 주택 공급 확충, 의료 수준 향상, 식량 자급화 등에 맞춰 한국과 케냐 간 맞춤형 상생 경협 사업을 계속 확대할 필요가 있다"며 "중소중견 IT 기업 등 이번 경제 사절단 참가 기업에 대한 후속 지원을 통해 실질적인 성과로 이어지도록 하겠다"