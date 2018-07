빅뱅 승리, 5년만 솔로 컴백…“입대한 형들 응원 고맙다”

그룹 빅뱅 승리가 솔로 컴백을 앞두고 의지를 다졌다.20일 승리는 자신의 인스타그램을 통해 “빅뱅의 그룹 활동이 더 좋은 저이지만 이번 5년만의 솔로 활동은 제게 의미가 큽니다”라고 솔로 컴백에 대한 기대감과 의지를 드러냈다.승리는 “멤버 형들의 군입대로 혼자 남은 막내로서 팬들에게 빅뱅의 공백을 최대한 느끼지 않게 해 드리고자 하는 마음으로 가득 차 있다”면서도 “멤버 형들의 응원들이 이번 솔로 앨범을 완성 시키기까지의 커다란 원동력이 된 것 같다”고 멤버들의 응원에 고마움을 전했다.이어 “좀 더 노련하고 성숙해진 모습으로 여러분 앞에 설 것을 약속드리며 이번 저의 ‘the great seungri’ 솔로 활동을 많이 응원해주시고 사랑해요”라고 마지막 말을 전했다.승리가 글과 함께 공개한 사진에서 승리와 스태프들은 함께 손가락으로 숫자 3을 의미하는 포즈를 취하고 있다.한편 승리는 20일 ‘셋 셀테니(1,2,3!)’로 컴백한다. 지난 2013년9월 발매한 솔로 앨범 ‘Let's Talk About Love’ 이후 5년 만의 솔로 활동이다.

