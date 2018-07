기아차, '살롱 드 K9 클래식 인비테이션' 실시

회당 20명 선정, 오는 19일 시작해 올해 11월까지 매월 1회 실시 예정

기아자동차는 THE K9 관심 고객을 대상으로 시네마 클래식 음악 감상회 ·THE K9 시승 기회 등을 제공하는 ‘살롱 드 K9 클래식 인비테이션’ 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

기아차는 이벤트 응모자 중 추첨을 통해 10쌍의 커플을 행사에 초청할 예정이며 행사와 관련한 보다 자세한 내용은 살롱 드 K9 예약 사이트를 참조하면 된다.

시네마 클래식 음악 감상회는 음악 칼럼니스트 정준호씨가 진행을 맡으며 유성영화의 탄생에 얽힌 이야기, 뮤지컬 걸작 영화들의 숨겨진 이야기, 영화 속 명장면과 함께 듣는 클래식 음악 등 영화음악 관련 콘텐츠, 그리고 유명 공연 영상을 함께 감상하고 해설을 곁들이는 공연음악 관련 내용 등으로 구성된다.

이와 함께 기아차는 THE K9의 상품 설명을 상세하게 들을 수 있는 1대1 도슨트 투어 프로그램을 진행하며 고객이 직접 THE K9을 체험해볼 수 있는 시승 기회도 제공한다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr









