그룹 빅뱅 멤버 승리. 사진=승리 SNS

Yes my solo album coming out soon(제 솔로 앨범이 곧 나온다).

는 글과 함께 자신의 사진을 공개했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

그룹 빅뱅 멤버 승리가 솔로 컴백을 예고했다.승리는 25일 오후 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "솔로콘서트도 임박. 이번 여름은 승리와"승리의 이번 솔로 앨범은 데뷔 이래 첫 정규 앨범 발표이자 5년 만의 솔로 활동이다.승리의 컴백 소식이 알려지자 네티즌들은 "이번 여름은 승리와 함께! 기대된다!","사진 이와중에 잘생김","승리 솔로 활동 너무 기대된다, 콘서트 가고싶다...","블링크도 승리 선배 스밍 예약","응원해~대박나자 승리"등 다양한 반응을 보였다.