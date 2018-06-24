¿ùµåÄÅ º¸´À¶ó ¹ã»÷ ´ç½ÅÀ» À§ÇÑ °Ç°­°ü¸®¹ý

½º¸¶Æ®Æù ½ÃÃ»½Ã ±Ù°ñ°Ý°è ÁúÈ¯ Á¶½É......Ä¡¸Æ µî °úµµÇÑ ¾ß½ÄÀº ¼ÒÈ±â ÁõÈÄ±º À¯¹ß......Áö³ªÄ£ ¸ôÀÔÀº ±Ý¹°
|2018 ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ ´ëÇÑ¹Î±¹°ú ¸ß½ÃÄÚÀÇ °æ±â¿¡¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ÈÄ¹Ý ¸¸È¸°ñÀ» ¼º°øÇÑ 24ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ ±¤È¹® ±¤Àå¿¡¼ ÇÑ±¹ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù./°ÁøÇü ±âÀÚaymsdream@
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èºÀ¼ö ±âÀÚ] ¡®2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ¡¯À» ½ÃÃ»ÇÏ´À¶ó ¹ãÀ» »õ´Â ÀÌµéÀÌ ¸¹´Ù. ±×·¯³ª 4³â ¸¸ÀÇ ÃàÁ¦¿¡ Áö³ªÄ¡°Ô ¿ÁßÇÏ¸é °Ç°À» ÀÒÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¿äÁò ´ë¼¼ÀÎ ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ¿ùµåÄÅÀ» 'È¥¹æ'ÇÏ´Â ÀÌµéÀº °ÅºÏ¸ñ ÁõÈÄ±Ù µî ´Ù¾çÇÑ ±Ù°ñ°Ý°è ÁúÈ¯À» Á¶½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù. 'Ä¡¸Æ'µµ °úÇÏ¸é ¼ÒÈ±â ÁúÈ¯ µî '¾ß°£½ÄÀÌÀå¾ÖÁõÈÄ±º'ÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ¸ç, ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÇ ¼ºÀû¿¡ °úÇÏ°Ô ¸ôÀÔÇÏ¸é ½ºÆ®·¹½º·Î ÀÏ»ó »ýÈ°¿¡ ÁöÀåÀ» ÃÊ·¡ÇÏ´Â °æ¿ìµµ Á¶½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù
ÀÌ¹ø ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅÀº ¿ì¸®³ª¶ó¿Í 4~7½Ã°£ Á¤µµÀÇ ½ÃÂ÷·Î ºê¶óÁú ¿ùµåÄÅº¸´Ù ½ÃÂ÷°¡ Âª´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¿ÀÈÄ 9½ÃºÎÅÍ ÀÚÁ¤ »çÀÌ¿¡ ÁøÇàµÇ´Â ¿ì¸®³ª¶ó °æ±â¸¦ ºñ·ÔÇØ ¿©·¯ °æ±â¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ´ë´Ù¼öÀÇ °æ±â°¡ ¾ß°£¿¡ ³¡³ª´Â ¸¸Å ÀÚÄ© »ýÃ¼¸®µëÀ» ÀÒ´Â ¼ÒÀ§ ¡®¿ùµåÄÅ ÁõÈÄ±º¡¯À¸·Î ÀÎÇØ °Ç°¿¡ Àû½ÅÈ£°¡ ÄÑÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ¿ùµåÄÅ°ú ½ÃÂ÷°¡ ºñ½ÁÇß´ø Áö³ 2010 ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹ ¿ùµåÄÅ ¶§µµ ÇÑ ¼³¹® Á¶»ç °á°ú 48.7%°¡ ¡®ÈÄÀ¯ÁõÀ» °ÞÀº ÀûÀÌ ÀÖ´Ù¡¯¶ó°í ´äº¯Çß¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ÃÖ±Ù ±ÞÁõÇÑ 'È¥¹æÁ·'µéÀÌ ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î °æ±â¸¦ ½ÃÃ»ÇÒ ¶§, ÀÚÄ© Àß¸øµÈ ÀÚ¼¼·Î ÀÎÇÑ ±Ù°ñ°Ý°è ÁúÈ¯À» Á¶½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¡®ÀÏÀÚ¸ñ ÁõÈÄ±º(°ÅºÏ¸ñ ÁõÈÄ±º)¡¯ÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ¸ç, ±× ¿Ü ¼Õ¸ñÅÍ³ÎÁõÈÄ±º, ¾îƒÆ ÅëÁõ µîµµ ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î °æ±â¸¦ ½ÃÃ»ÇÒ ¶§¿¡´Â ÅÎÀ» ´ç±â°í ½Ã¼±Àº ¾Æ·¡ 15µµ¸¦ À¯Áö, ¸ñÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù. ¿Ã¹Ù¸¥ ÀÚ¼¼¸¦ À¯ÁöÇÏ´õ¶óµµ Æ´Æ´ÀÌ ½ºÆ®·¹ÄªÀ» ÅëÇØ °üÀý°ú ÀÎ´ëÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙ¿©Áà¾ß ÇÑ´Ù.
'Ä¡¸Æ' µî ¾ß½ÄÀ» Áñ±â´Â ÀÌµéµµ ¸¹´Ù. ±×·¯³ª ´ë´Ù¼öÀÇ ¾ß½ÄÀº Ä®·Î¸®°¡ ³ô°í ³ªÆ®·ý, Áö¹æ ÇÔ·®ÀÌ ¸¹¾Æ À§¿¡ ºÎ´ãÀÌ Å©´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î ÇÁ¶óÀÌµå Ä¡Å²Àº 1¸¶¸® ´ç ³ªÆ®·ýÀº 2,290mg, Æ÷ÈÁö¹æÀº 28.3g, ¿·®Àº 2,233kcal¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ÀÌ´Â ¿ì¸®³ª¶ó ¼ºÀÎ ±âÁØ 1ÀÏ ±ÇÀå¼·Ãë·®ÀÎ ³ªÆ®·ý 2,000mg, Æ÷ÈÁö¹æ 15g, ¿·® 2,000kcal¸¦ ³Ñ´Â´Ù. ÀÌ·± ¾ß½ÄÀ» °úµµÇÏ°Ô ¼·ÃëÇÒ °æ¿ì À§½Äµµ ¿ª·ùÁúÈ¯, ¼ÒÈºÒ·® µîÀÇ ÁúÈ¯À» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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ÇÑÆí Áö³ªÄ£ °æÀï½É°ú °úÀ× ¸ôÀÔÀº ½ºÆ®·¹½º·Î ÀÛ¿ë, °Ç° ¹× ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡ ¾Ç¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¿ùµåÄÅÀº ±¹°¡´ëÇ×ÀüÀÎ ¸¸Å, °úµµÇÏ°Ô ½ÂÆÐ¿¡ ¸ôÀÔÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Âµ¥, ÀÌ °æ¿ì ±Ø´ÜÀûÀÎ ¼±ÅÃ±îÁö ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ºê¶óÁúÀÇ °æ¿ì 1950³â ÁØ°á½Â¿¡¼ ÆÐ¹èÇÑ ¡®¸¶¶óÄ«³¶ÀÇ ºñ±Ø ´ç½Ã¿¡ ÆÐ¹èÀÇ Ãæ°ÝÀ» ÀÌ±âÁö ¸øÇØ 2¸íÀº ½ÉÀå¸¶ºñ·Î, 2¸íÀº ±ÇÃÑÀÚ»ì·Î »ýÀ» ¸¶°¨ÇÏ´Â ºñ±ØÀûÀÎ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿ùµåÄÅÀ» °Ç°ÇÏ°Ô °ü¶÷ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ½ºÆ÷Ã÷ ½ÃÃ»°ú ÀÏ»ó»ýÈ°À» ºÐ¸®ÇÏ´Â ½À°üÀ» µéÀÌ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. °¡·É ¿ùµåÄÅ °æ±â Áß°è ¹× Á¤º¸¸¦ ¾ò´Â ½Ã°£À» Á¤ÇØµÎ°í, ³ª¸ÓÁö ½Ã°£¿¡´Â ¿ùµåÄÅ °ü·Ã Á¤º¸¿¡¼ ¹þ¾î³ª´Â °Íµµ ÇÏ³ªÀÇ ¹æ¹ýÀÌ´Ù.
H+¾çÁöº´¿ø Á¤½Å°Ç°ÀÇÇÐ°ú ÀÌ±â°æ °úÀåÀº ¡°½ºÆ÷Ã÷¸¦ °ü¶÷ÇÒ ¶§ °á°ú¿¡ ³Ê¹« ÁýÂøÇÏ°Å³ª ÀÀ¿øÆÀ°ú ÀÚ½ÅÀ» µ¿ÀÏ½ÃÇÏ´Â °ÍÀº Áö¾çÇÏ°í, ½ºÆ÷Ã÷´Â ±×Àú ½ºÆ÷Ã÷¶ó´Â ¸¶À½À¸·Î ÁÖº¯ »ç¶÷°ú ÇÔ²² Áñ±â´Â ¡®¼ö´Ü¡¯À¸·Î ¿©±â´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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